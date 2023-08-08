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08 Ağustos 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 07:30:00

Dünyayı gezdi İstanbul'a hayran kaldı

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Danimarkalı seyyah Torbjorn Pedersen, hiç uçak yolculuğu yapmadan dünyadaki tüm ülkeleri 10 yılda gezdi.

Danimarkalı seyyah Torbjorn Pedersen, hiç uçak yolculuğu yapmadan dünyadaki tüm ülkeleri 10 yılda gezdi. En çok İstanbul'a hayran kalan Pedersen "İstanbul'da sonsuza kadar kalabilir ve yeni sokaklar, yeni mahalleler keşfetmeye devam edebilirim" dedi.

3 BİN 576 GÜN SÜREN YOLCULUK

Danimarkalı seyyah Torbjorn Pedersen, 10 yıl önce 34 yaşındayken 10 Ekim 2013'te, dünya turu için Danimarka'dan ayrıldı. Pedersen'in, bu seyahate çıkarken tek hedefi vardı. Evine dönmeden ve dünyadaki tüm ülkeleri hava yolu kullanmadan dolaşan ilk kişi olarak tarihe geçmek. Pedersen, 3 bin 576 gün süren seyahatinde 37 kez konteyner gemisi, 158 kez tren, 351 kez otobüs ile seyahat etti.

TÜRKİYE HEYECAN VERİCİ BİR ÜLKE

Pedersen, gittiği tüm ülkelere ilişkin izlenim ve fotoğraflarını bloğunda takipçileriyle paylaştı. 203 ülke ve bölgeyi gezen Pedersen, seyahatinde 382 bin 83 kilometre yol kat etti. Afrika ülkelerinin ardından Eylül 2017'de Türkiye seyahatini tamamladığını anlatan seyyah, "Türkiye mükemmel, heyecan verici, çok güzel manzaralarla dolu, tarih dolu, kültürel bir ülke. İstanbul'da sonsuza kadar kalabilirim" dedi.

İKİ YILLIK PANDEMİ RÖTARI

Her ne kadar seyahatinin süresini 4 yıl olarak planlasa da Torbjorn Pedersen'in evdeki hesabı çarşıya uymadı. Yaklaşık 8 yıl süren zorlu yolculukların ardından amacına sadece birkaç ülke kala Kovid salgını patlak verdi. Pedersen, Ocak 2020'de, Pasifik'teki Palau Cumhuriyeti'ne gitmek için 4 gün kalma hedefiyle gittiği Hong Kong'ta, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıl yaşamak zorunda kaldı.

Etiketler : Danimarkalı seyyah Pedersen Torbjorn Pedersen İstanbul
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