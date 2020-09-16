Dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısı Türkiye'de ilk kez yapıldı
Kaynak: DHA
Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.
Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması
- 1998'den bu yana Meclis'te bir ilk
- İçişleri açıkladı... Van'daki operasyonda Ercan Yacan isimli terörist saklandığı adreste yakalandı
- İdlib'de gözlem noktamıza alçak saldırı!
- Yarın Türkiye genelinde koronavirüs denetimi yapılacak
- Dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısı Türkiye'de ilk kez yapıldı