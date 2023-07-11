Dünyanın gözü burada: NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Edinilen son dakika habere göre Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

MACRON VE SUNAK İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU İLE GÖRÜŞTÜ Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN İTALYA BAŞBAKANI MELONİ'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NATO ZİRVESİ'NDEKİ İKİLİ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, Macron ile görüşmesine ilişkin, "NATO zirvemiz marjında gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Sunak ile görüşmesine ilişkin, "Müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ittifakımıza katkı vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesine ilişkin, "Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulunan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de, "Tarihi önemdeki zirvemizi yaptığımız yoğun temaslarla en verimli şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.