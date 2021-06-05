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05 Haziran 2021 Cumartesi 20:43:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 20:43:00

Dünyanın en uzun bisiklet yoluna yoğun ilgi

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Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 25 kilometrelik karayolu kenarında bulunan dünyanın en uzun bisiklet yolu pandemi sürecinde bisikletçilerin gözdesi oldu.

Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan ve Hatay'daki 25 kilometre uzunluğa sahip 2,3 metre genişliğindeki bisiklet yolu haftalar sonra ilk yasaksız günde bisikletçilerin uğrak yeri oldu.

Bisikletsürücüsü Işıl Gündüz, "Arkadaşlarımla beraber piknik yaptıktan sonra bisiklet sürmeye karar verdik. Deniz manzarası karşısında hep birlikte bisikletle seyahat etmek, her ne kadar yokuşlar olsa da çok güzel bir duygu oldu. Buralara her geldiğimiz de bisiklet sürüyoruz ve boş zamanımızda aynı zamanda manzara karşısında oturup piknik yapıyoruz" dedi.

Bisiklet sürücü Aslı Nur Irmak ise, "Buraya hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmek için geldik. Aynı zamanda denizin tadını çıkardık diyebilirim ve hem spor yapmış hem de temiz hava almış olduk. Pandemi sürecinde vaktimizi burada geçirmekten mutluyuz" dedi.

Etiketler : bisiklet Bisiklet sürücü bisiklet yolu
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