Dünyanın en eski batığında yeni buluntu

Antalya kıyısında 3 bin 600 yıl önce battığı belirlenen gemide yürütülen su altı kazılarında Orta Tunç Çağı'na tarihlenen bakır külçeler, gemicilerin şahsi eşyaları ile amforaya ulaşıldı. Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz "Bu bakır külçelerin benzerinden New York Metropolitan Müzesi'nde bir, Atina Milli Arkeoloji Müzesi'nde 4 tane sergileniyor. Önceki yıllarda çıkardıklarımızla birlikte bizde 100'den fazla bakır külçe var" dedi.

