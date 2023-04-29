Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali... Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'te

Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali... Başkan Erdoğan, Aliyev ve Dibeybe, TEKNOFEST'te

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeyde, TEKNOFEST'e katılıyor.

Ayrıntılar gelecek...