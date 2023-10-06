Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine "Türkiye" adı verildi
Kaynak: AA
Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından inşa ettirilen, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla "MSC Türkiye" adı verildi.
Asyaport'tan alınan bilgiye göre, MSC Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte'nin eşi, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in kızı Ela Soyuer'in önerisi üzerine gemiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla "MSC Türkiye" ismi konuldu.
Gemi ilk uğrağını 30 Ekim'de Tekirdağ'a yapacak. Geminin Tekirdağ Limanı'na gelişi dolayısıyla aynı gün Tekirdağ Asyaport Limanı'nda tören düzenlenecek.
MSC tarafından Çin'de inşa ettirilen 24 bin 346 konteyner taşıma kapasiteli gemi, 80 metre yüksekliğe ve 400 metre uzunluğa sahip.
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da hutbe irat etti: Bütün müminler kardeştirler
- TSKGV'nin yeni genel müdürü Bilal Topçu oldu
- Fahrettin Altun: Peşlerini bırakmayacağımıza söz veriyoruz
- Bakan Tunç: Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir
- Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı
- Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine "Türkiye" adı verildi