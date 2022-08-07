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07 Ağustos 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 17:00:00

Dünyanın en büyük 5 gemisinden biri! Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır

Kaynak: İHA

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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı. 2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

Abdülhamid Han gemisinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten tatilci Coşkun Akın, "Gemimizle gurur duyuyoruz. Kısa zaman sonra yola çıkacak olan gemimiz dünyanın en büyük beşinci sondaj gemisi özelliğini de taşıyor. Hayırlı olsun" dedi.

Etiketler : Güney Kore Abdülhamid Han gemisi Coşkun Akın
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