"Dünyamız güvenlik anlamında meydan okumalarla karşı karşıya kalmaktadır"
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, "Dünyamız son dönemde güvenlik anlamında meydan okumalarla karşı karşıya kalmaktadır." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Hatay'da açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, "Dünyamız son dönemde güvenlik anlamında meydan okumalarla karşı karşıya kalmaktadır." dedi.
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