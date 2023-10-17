Dünyadan İsrail katliamına kınama: "Saldırılar sonlandırılmalı"

Dünya Sağlık Örgütü, AB ve BM Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

AB Konseyi Başkanı Michel: (İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor"

BM, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Mısır, Gazze'deki Baptist Hastanesine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak yüzlerce masumun hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı." ifadelerine yer verildi.

"Sivil tesislerin kasıtlı olarak bombalanmasının uluslararası ve insani hukukun ciddi bir ihlali olduğu" vurgulanan açıklamada, İsrail'e "Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik toplu cezalandırma politikalarına derhal son verme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, başta büyük ve nüfuz sahibi ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerden bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmesi ve bunları açıkça kınaması istendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e "İnsani yardımları Gazze'ye ulaştırılabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın çevresini vurmaya son vermesi" çağrısında bulunuldu.

Ürdün, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL'DEN GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISINA TEPKİ



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasıyla ilgili, "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." dedi.

Michel, AB liderlerinin İsrail-Filistin çatışması gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB liderlerinin İsrail'in kendini uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde savunma hakkını teyit ettiğini belirten Michel, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını, Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Michel, Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili bilgiyi toplantıdayken aldıklarını belirterek "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin hastane saldırısının "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" sorusu üzerine Michel, toplantı sırasında aldıkları bilginin doğrulandığını ifade ederek "Sivil altyapıya saldırı uluslararası hukuka uygun değil." yanıtını verdi.

VON DER LEYEN YANIT VERMEKTEN KAÇINDI



Aynı sorunun yöneltildiği AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Olay hakkında henüz bilgilendirildim. Teyide ihtiyacım var. Şu aşamada yorum yapamam." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

LÜBNAN: İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ



Lübnan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastanene saldırısına tepki gösterildi.

"İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce şehit ve Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan iğrenç savaş suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayıp, kuşatma altındaki, katledilen ve kasten yok edilen bir halka ve insanlığa karşı savaş suçu işliyor. Lübnan, İsrail'in katliamlarını ve saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, yaralı ve yaralıları tedavi etmek için uluslararası topluma bir kez daha acil müdahale çağrısında bulunuyor."

İSRAİL İNSANLIĞA TOKAT ATIYOR



Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de İsrail'in hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail soykırım cinayeti ile insanlığın yüzüne tokat atıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

KKTC, GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISINI KINADI



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Tatar, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısını değerlendirdi.

Gazze'deki üzücü hastane saldırısını haberlerden öğrendiğini belirten Tatar, "İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını endişe ile izliyorum. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.