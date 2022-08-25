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25 Ağustos 2022 Perşembe 17:42:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 17:42:00

Dünyada maymun çiçeği vaka artışları son bir haftada yüzde 21 azaldı

Kaynak: AA

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Maymun çiçeği vakalarındaki küresel artış son bir haftada, bir önceki haftaya göre yüzde 21 azaldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) internet sitesinde yayımlanan Maymun Çiçeği Salgını Durum Raporu'nda, salgına ilişkin son gelişmelere dair veriler paylaşıldı.

Raporda, DSÖ'nün Kuzey ve Güney Amerika ülkelerini kapsayan Amerikalar Bölgesi'nde maymun çiçeği vakalarında artışın hızlı bir şekilde sürdüğü ve alarm verici boyuta geldiği belirtildi.

Küresel alanda ise vaka artış oranının 4 hafta üst üste yükseldikten sonra 15-21 Ağustos'ta ilk defa düşüşe geçtiği, bu zaman aralığında bir önceki haftaya göre vaka artışlarının yüzde 21 azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bir önceki haftada dünya genelinde 7 bin 477 maymun çiçeği vakası görülürken 15-21 Ağustos'ta haftalık vakaların 5 bin 907'ye gerilediği bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 90'ın üzerinde ülkede görülürken 44 binin üzerinde vaka tespit edildi.

Etiketler : dünya sağlık örgütü maymun çiçeği vaka
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