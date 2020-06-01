01 Haziran 2020 Pazartesi 17:44:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 17:44:00
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti.
- Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
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