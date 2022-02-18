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18 Şubat 2022 Cuma 13:07:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 13:07:00

Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın

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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 17 yaşındaki Hoda Al-Jamaa'nın okuduğu lisede başörtüsü yüzünden saldırıya uğramasına sessiz kalmadı. Bella Hadid sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Bu kesinlikle düpedüz ırkçılık. Her kadının vücuduna, onunla ne yapmaları gerektiği konusunda fikirleri hiç kimsenin kararı değildir. Eğer modada başörtüsünü kabul ediyorsanız, Müslümanların moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları unutmayalım. Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın, eğer bir şey görürseniz sesinizi de çıkartın.” dedi.

Okulda saldırıya uğrayan ve başörtüsü yırtılarak darp edilen Hoda Al-Jamaa beyin sarsıntısı geçirdi. Başörtüsü yüzünden maruz kaldığı bu korkunç saldırı sonrasında gündeme gelen Hoda Al-Jamaa'ya Bella Hadid'ten destek geldi.

Bella Hadid bu çirkin saldırının ardından sosyal medya isyan etti.

Bella Hadid paylaşımında "Tesettür ve başörtüsünün farklı biçimleri modada kendini göstermeye başlasa da, Müslüman kadınların inançları ve temsil ettikleri şeyler nedeniyle düzenli olarak karşılaştıkları günlük mücadeleyi, istismarı ve ayrımcılığı hatırlayalım. Her kadının vücuduna, onunla ne yapmaları gerektiği konusunda fikirleri hiç kimsenin kararı değildir" dedi.

Bella Hadid başörtüsü yırtılan liseli kızın yaşadıklarından sonra açıklamasında şunları söyledi:

"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNİZİN ARKASINI KOLLAYIN"

"Modanın sınırları aşması ve bazı şeyleri kabul edilebilir yaptığını biliyorum ama Müslüman kadınlar için başörtüsünün ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim. Müslümanların moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları kendi gözlerimle gördüm. Birçok Müslüman kız kardeşlerimin diğer insanlardan farklı durumlarla yüz yüze kaldıklarını biliyorum. Bu kesinlikle düpedüz ırkçılık. Modada başörtülerini kullanmak doğru değil demek benim işim değil. Eğer modada başörtüsünü kabul ediyorsanız Müslümanların moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları unutmayalım. Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın, eğer bir şey görürseniz sesinizi de çıkartın."

Etiketler : Hoda Al-Jamaa Müslüman kardeşleriniz Müslümanların moda endüstrisi
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