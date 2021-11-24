Dünyaca ünlü ekonomist dolar/TL gerçeğini açıkladı: Sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil

Ünlü İsviçreli ekonomist Ekonomist Charles-Henry Monchau, dolar karşısında dünyada para birimlerinin genel olarak değer kaybettiğini ve döviz kurundaki yükseliş sadece TL ile alakalı bir durum olmadığını vurgularken, "Türkiye için bu yıl yüzde 9'luk bir büyümeden bahsediyoruz. İhracat, turizm çok iyi bir iş çıkarıyor. Uzun vadede Türkiye'nin temelleri çok güçlü" açıklamasında bulundu.

"GENEL OLARAK BÜTÜN PARA BİRİMLERİ DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYOR"

Bloomberg'e demeç veren Syz Group'un baş yatırım sorumlusu İsviçre kökenli ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında dolar karşısında değer kaybeden tek paranın Türk Lirası olmadığını ve genel olarak önemli para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmediğini açıkladı.

"TÜRKİYE BÜYÜME YANLISI POLİTİKA GÜDÜYOR"

Monchau, doların güçlü olduğu dönemlerin küresel piyasalarda bir risk durumu oluşturduğunu ifade ederken şunları söyledi:

"Sanıyorum ki geçen hafta yaşanan şey piyasaları şaşırttı, şok ortamı yarattı. Türk Lirasının da tepki verdiği gördük. Görünüşe göre yetkililer büyüme yanlısı bir gündemle ilerlemek istiyorlar. O yüzden faizleri indiriyorlar. Evet aslında Türkiye'de büyüme var.

"DURUM SADECE TL İLE ALAKALI DEĞİL"

Türkiye için bu yıl yüzde 9'luk bir büyümeden bahsediyoruz. İhracat, turizm çok iyi bir iş çıkarıyor. Uzun vadede Türkiye'nin temelleri çok güçlü. Yüksek büyümenin yaşandığı bir ekonomi; ancak şunun altını çizmek istiyorum. Aslında bu durum sadece Türk Lirası ile alakalı bir durum değil.

"KÜRESEL DÜZEYDE DOLAR GÜÇLENDİ"

Şu an doların çok güçlü olduğu bir noktadayız. Euro karşısında yıl başından bu yana yüzde 8 gibi bir büyüme kazandı. Farklı gelişen ülke para birimlerinde de gerileme olduğunu görüyoruz.

Sadece Türkiye değil, Brezilya veya Polonya'ya da bakabilirsiniz. Çünkü ne zaman güçlü dolar olursa bu yaşanır. Bu küresel bir risk olur piyasalar için sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil. Bu küresel bir risk durumudur şu an."