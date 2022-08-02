VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cemevi saldırganıyla irtibatlı 2 şüpheli gözaltına alındı
Dünya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasını memnuniyetle karşıladı
Bakan Akar: Türkiye, Kıbrıs'taki görevini yerine getirmeyi sürdürecek
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım
Beyaz Saray: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmeye hakkı var
NATO'dan Türkiye'ye tahıl teşekkürü
Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 6 aylık net dönem karı 1,5 milyar lira oldu
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 sığınmacı kurtarıldı
Mustafa Şentop'tan Engin Altay'a tepki: Siyasette tehdit, hile olmaz
Türkiye'den Irak için 'itidal' çağrısı
ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
THY'den iklim değişikliğiyle mücadelede yeni adım
Başkan Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti
Ukrayna: Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu gösteriyor
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Tahıl gemisi anlık takip ediliyor
Başkan Erdoğan, Mustafa Karadayı'yı kabul etti
THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru
Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi
THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi
"Odessa Limanı'ndan gemilerin çıkışı devam edecek"
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü
02 Ağustos 2022 Salı 00:25:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 00:25:00

Dünya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasını memnuniyetle karşıladı

ABONE OL

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin bugün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkması birçok ülke ve uluslararası örgüt tarafından memnuniyetle karşılandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Razoni isimli geminin limandan ayrıldığı anın görüntülerine de yer verdiği Twitter paylaşımında, "Ukrayna tahılını taşıyan gemi, şubat ayının sonundan bu yana ilk kez Odessa'dan, Karadeniz limanından resmen ayrıldı. Bu ilerlemedir. Bu umuttur. Böyle devam edelim." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında, "AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının "olumlu" olduğunu belirterek, "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının, Türkiye'nin bölgede büyük bir güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve BM arasında yapılan tahıl koridoru anlaşması için tebriklerini iletti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada BM himayesinde akdedilen anlaşmanın zaman içinde devam ettirilmesi gerektiği aktarılırken, "Bu bağlamda Fransa, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin seferberliğini memnuniyetle karşılamakta." denildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya, ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirecek geminin Odessa Limanı'ndan hareket etmesini memnuniyetle karşılıyor. Küresel gıda krizini hafifletmek için bu ihracatın mevcut taahhütler doğrultusunda devam etmesini sağlamak gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır." dedi.

Norveç Dışişleri Bakanlığının Twitter'dan yayımladığı açıklamada, BM ve Türkiye'ye "ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için" teşekkür edildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Twitter'dan yaptığı açıklamada, tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı. Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

Etiketler : NATO Jens Stoltenberg Beasley Avrupa Birliği
Savaş baltasıyla dondurma kesti

Savaş baltasıyla dondurma kesti
Afrodit yine evleniyor

Afrodit yine evleniyor
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim

Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim
Filme güveniyorum

Filme güveniyorum
‘Yalancı' Edis

‘Yalancı' Edis
7 yıllık aşkta mutlu son!

7 yıllık aşkta mutlu son!
Dadı isyanı!

Dadı isyanı!
Hadise'yi övdü

Hadise'yi övdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX