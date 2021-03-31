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31 Mart 2021 Çarşamba 12:32:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 12:32:00

Dünya Türkiye'yi konuşacak! İMECE için tarih belli oldu

Kaynak: AA

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Yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım İMECE'nin gelecek yıl uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, yapımı devam eden yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin gelecek yıl uzaya fırlatılacağını bildirdi.

Yıldırım, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da AA muhabirine, Türkiye'nin uzay konusunda son yıllarda ciddi mesafe katettiğini söyledi.

Uzayın zor bir alan olduğunu belirten Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın 1,5 yıllık zamanda ortak akılla hazırlandığını anlattı.

- "GELECEK YIL UZAYA FIRLATACAĞIZ"

Yıldırım, devam eden projelerden "ilk yerli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu" İMECE'nin artık son safhada olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İMECE'yi inşallah önümüzdeki yıl fırlatmayı planlıyoruz. İMECE bir uzaktan algılama uydusu, yakın yörüngede dolaşacak. Önemli bir görev yapacak. Metre altı çözünürlüğe sahip bir kamerası var. Bizim için çok önemli çünkü İMECE yüzde 60'a varan bir yerlilik oranıyla yapılıyor. Mühendisliğinde, tasarımında hatta bazı bileşenlerinde, alt sistemlerinde bizim mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, tasarımcılarımızın, hepsinin emeği var."

Etiketler : Serdar Hüseyin Yıldırım İMECE TÜRKİYE UZAY
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