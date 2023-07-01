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Dünya ticaretinde yeni alternatif: Güzergahı Türkiye belirleyecek!
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01 Temmuz 2023 Cumartesi 17:13:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 17:13:00

Dünya ticaretinde yeni alternatif: Güzergahı Türkiye belirleyecek!

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Türkiye dünya deniz ticaretindeki payını artırmayı hedefliyor. Bunun için de Ro-Ro hatlarına yeni alternatifler geliştirmeyi planlayan Türkiye, Karadeniz civarındaki ülkeler ile Orta Doğu ülkeleri arasında ulaştırma koridoru ile bağlantı güzergahları oluşturacak.

Yeni Ro-Ro hatlarıyla deniz ticaretindeki payını artırmaya hazırlanan Türkiye, Karadeniz civarındaki ülkeler ile Orta Doğu ülkeleri arasında ulaştırma koridoru ile bağlantı güzergahları oluşturacak. Gemi sanayinde de yerlilik oranını en az yüzde 90 seviyesine çıkarmak üzere kamu ve özel sektör işbirliğiyle çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla AK Parti seçim beyannamesinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin lojistik sektöründe uluslararası bilinirliğinin artması amacıyla, Karadeniz civarındaki ülkeler ile Orta Doğu ülkeleri arasında ulaştırma koridoru ile bağlantı güzergahları oluşturulacak.

Türkiye, dünya deniz ticaretinden aldığı payı artırmak için Avrupa, Akdeniz, Ege ve Karadeniz Ro-Ro hatlarında alternatif güzergahlar geliştirecek, yeni Ro-Ro hat işletmecilerinin pazara girişini teşvik edecek.

Deniz yolunda taşınan yük miktarı artırılacak, geliştirilecek liman kapasiteleri sayesinde Türkiye'nin dış ticaret olanaklarının ve kapasitesinin artması sağlanacak. Liman tesisleri uluslararası standartlara uygun şekilde iyileştirilecek.

Limanlarda teknolojik yatırımlar artırılacak ve çevreci uygulamalar teşvik edilecek. Sürdürülebilirlik kapsamında liman tesisleri çevreye duyarlı hale getirilerek, yeşil limanların sayısı artırılacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının liman ve marinalarda kullanılması sağlanacak. Gemi inşa sanayinde yerlilik oranını en az yüzde 90 seviyesine çıkarmak için kamu ve özel sektör işbirliğiyle çalışmalar yürütülecek.

İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi trafiğinin azaltılması, Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklı gücünün daha da artması, İstanbul Boğazı'ndaki seyir emniyetinin sağlanması amacıyla hayata geçirilecek Kanal İstanbul Projesi'nin bağlantı yolları ve altyapı çalışmaları planlanan çerçeve doğrultusunda ilerleyecek.

DENİZ YOLUNA 2053'E KADAR 21,6 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM YAPILACAK

Türkiye çevresindeki büyük ölçekli transit yük odaklı konteyner taşımacılığı desteklenecek.

"Üç büyük denizde 3 büyük liman projesi" ayaklarından olan Filyos Limanı hinterlandıyla birlikte tamamlanacak.

Çandarlı ve Mersin Konteyner Limanı projeleri alternatif finansman yöntemleriyle hayata geçirilecek.

Liman tesis sayısı 2053'e kadar 255'e, deniz yolu ile taşınan yük miktarı 421 milyon tona (sıvı yük hariç) çıkarılacak. Deniz yoluna 21,6 milyar dolar tutarında yeni yatırım yapılacak.

Etiketler : türkiye dünya deniz ticareti ro-ro hatları ulaştırma koridoru orta doğu ülkeleri
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