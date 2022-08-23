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23 Ağustos 2022 Salı 19:11:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 19:11:00

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret büyümesinin durgunlaştığına işaret etti

Kaynak: AA

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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaret büyümesinin durgunlaştığını bildirdi.

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nun ağustos sayısını yayımladı.

Raporda, DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin yatay bir seyir izlediği kaydedildi.

Küresel mal ticaretinin 2022'nin ikinci çeyreğinde büyümeye devam ettiği belirtilen raporda, ancak büyüme hızının ilk çeyreğe kıyasla daha yavaş olduğu ve zayıf kalmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, ticaretin Ukrayna'daki çatışma nedeniyle baskı altında kaldığı, Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik karantina önlemlerinin kaldırılmasıyla ise desteklendiği ifade edildi.

WTO'nun raporunda, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,7 seviyesinde olan küresel ticaret büyümesinin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2'ye gerilediği kaydedildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde ticarette yaşanan yavaşlamanın Ukrayna'da şubat ayı sonlarında başlayan savaşın etkilerini yansıttığı belirtilen açıklamada, Çin'deki karantina önlemlerinin de ticaretteki yavaşlamada etkili olduğu aktarıldı.

Raporda, Ukrayna'da devam eden çatışmalar, artan enflasyonist baskılar ve gelişmiş ekonomilerde beklenen politika sıkılaşması nedeniyle tahminlere ilişkin belirsizliğin arttığı vurgulandı.

Etiketler : DTÖ Ukrayna küresel ticaret
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