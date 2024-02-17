17 Şubat 2024 Cumartesi 09:41:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 09:41:00
Bakan Yumaklı: 2.4 milyar lira kaynak aktararak 10 binden fazla proje yaptık
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "2.4 milyar lira kaynak aktararak 10 binden fazla proje yaptık." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da Dünya Su Konseyi 86. Guvernörler Toplantısı'nda "2.4 milyar lira kaynak aktararak 10 binden fazla proje yaptık." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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