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“Dünya Su Günü Programı” Bakan Yumaklı açıklamalarda bulundu
25 Mart 2024 Pazartesi 10:57:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 10:57:00

“Dünya Su Günü Programı” Bakan Yumaklı açıklamalarda bulundu

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ankara'da "Dünya Su Günü Programı"nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da "Dünya Su Günü Programı"nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkanlar...

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ibrahim yumaklı dünya su günü ankara
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