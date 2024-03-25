25 Mart 2024 Pazartesi 10:57:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 10:57:00
“Dünya Su Günü Programı” Bakan Yumaklı açıklamalarda bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ankara'da "Dünya Su Günü Programı"nda konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da "Dünya Su Günü Programı"nda konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkanlar...
Ayrıntılar geliyor...
- "Yazıcıoğlu'nu her zaman sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız"
- Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor
- CHP Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'den "trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz" sorusuna ilginç cevap
- Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor
- Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi
- “Dünya Su Günü Programı” Bakan Yumaklı açıklamalarda bulundu