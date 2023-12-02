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02 Aralık 2023 Cumartesi 04:10:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 04:10:00

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatı acilen yeniden başlamalı

Kaynak: AA

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatının acilen yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze için paylaşımda bulundu.

"Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatı acilen yeniden başlamalı ve en azından son ateşkes sırasında ulaşılan seviyelere getirilmeli ancak bundan çok daha fazlası gerekiyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki sivillerin korumaya, gıdaya, temiz suya, barınmaya, sanitasyona, ilaca ve daha fazlasına ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Yaralıların hayat kurtarıcı bakıma, sağlık çalışanlarının da hizmet vermek için korumaya ve malzemeye ihtiyacının olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Defalarca uyardığımız gibi kitlesel olarak nüfusun yer değiştirmesi ve güvensiz yaşam koşullarının neden olduğu aşırı kalabalık hastalık riskini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, şiddete son verilmesinin, geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye yönelik kuşatmanın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : DSÖ Başkanı Gazzeye Yardım Acil Sevkiyat
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