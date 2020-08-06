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06 Ağustos 2020 Perşembe 16:36:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 16:36:00

Dünya, Lübnan'daki patlamada 3 bebeği kurtaran o hemşireyi konuşuyor... Kahraman ilan edildi

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada çok sayıda hastane de hasar gördü. Patlama noktasına 2 kilometre mesafede bulunan Al Roum Hastanesi'ndeki bir hemşire, 3 yeni doğan bebeği kucaklayarak kurtardı. Hemşire ülkede kahraman ilan edildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 137 insanın yaşamını yitirdiği ve 5 binden fazla insanın da yaralandığı korkunç patlamanın etkileri sürüyor. Patlamanın meydana geldiği yere 2 kilometre mesafede bulunan Al Roum Hastanesi'nde görevli bir hemşire, 3 yeni doğan bebeği kucağına alarak kurtardı. Hemşirenin bebeklerle olan o anı foto muhabir Bilal Jawich tarafından görüntülendi. CNN Arabic'e konuşan Jawich, "Hemşirenin bebekleri kucakladığını gördüğümde şaşırdım. Sadece bir metre mesafede ölü ve yaralılar varken, hemşirenin kucağındaki bebeklerle çok sakin olduğunu gördüm" dedi.

"GİZLİ BİR GÜCE SAHİPMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU"

Hemşirenin bebekleri kucağında tuttuğu ve koruduğu anlara tanık olan Jawich, "Tüm olanlara rağmen, hemşireye kendisini kontrol etme ve bu bebekleri kurtarma yeteneği veren gizli bir güce sahipmiş gibi görünüyordu. İnsanlar bu şiddetli, karanlık ve kötü koşulların arasından sıyrılıyor ve bu hemşire göreve hazırdı" ifadelerini kullandı. Hemşire ise sosyal medyada Lübnan'ın kahramanı olarak ilan edildi.

HASTANEDE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin Acil Durum Hazırlık ve Afet Müdürü Geroge Saad, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, patlama sırasında hastanede bulunan 12 hastanın, 2 ziyaretçinin ve 4 hemşirenin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise durumunun kritik olduğunu belirtti. Patlamada, hastane binasının yüzde 80'inin, sağlık ekipmanlarının da yüzde 50'sinin hasar gördüğünü açıkladı.

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