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12 Şubat 2023 Pazar 23:08:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 23:08:00

Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan'a taziye telefonları

Kaynak: AA

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Dünya liderleri, Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yollayan 16 Arap ülkesinin depremzedelere yönelik ayni ve nakdi yardımları da artarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler : deprem taziye türkiye

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