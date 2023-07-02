Dünya gözünü Başkan Erdoğan'a çevirdi: Batı dikkatle bu kararı bekliyor!

Yunan medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yaz yoğun bir diplomatik maratona hazırlandığını belirtti ve 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesinin AB ve Yunan ilişkileri için kritik öneme sahip olduğunu yazdı.

28 Mayıs'taki Seçim zaferi sonrası dünya basını gözlerini ülkemizdeki yeni döneme ve Başkan Erdoğan'ın atacağı adımlara çevirdi.

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyasının bugünkü gündeminde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı vardı.

ERT News'de yayınlanan 'Uluslararası maraton: Erdoğan için sıcak diplomatik yaz' başlıklı haberde bayram tatili sonrası Erdoğan'ın diplomatik bir maratona girmeye hazırlandığı belirtildi.

EN MERAK EDİLEN DURAK: 11-12 TEMMUZ VİLNİUS

Erdoğan'ın yoğun programı içerisinde komşuda da en çok merak edilen durak 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi oldu.

Batılı yetkililer, Vilnius zirvesinde İsveç'i Blok'a resmen kabul etmeyi umuyorlardı .Ancak Pazartesi günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılarak gerçekleştirilen provokasyon tansiyonu yeniden yükseltti ve İskandinav ülkesinin askeri ittifaka hızlı bir şekilde katılma şansını gölgeledi.

6 TEMMUZ'DA NATO KARARGAHINDA KRİTİK TOPLANTI

ERT News da Başkan Erdoğan'ın çirkin provokasyona sert tepki gösterdiğini, İsveç için sürecin zorlaştığına vurgu yaptı ve Vilnius zirvesi öncesi 6 Temmuz'da Brüksel'deki NATO karargahında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının, istihbarat başkanlarının bir araya geleceğini hatırlattı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta İsveç'in NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna'daki savaş hakkında görüşmek üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacağını açıkladı. Görüşme, Türkiye ve İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantının hemen öncesinde, 5 Temmuz'da gerçekleşecek.

SIRADA KÖRFEZ ÜLKELERİ VAR

ERT News, Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda başta Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez ülkelerini ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti ve Erdoğan'ın bayram süresi boyunca başta Afrika ve Arap ülkeleri olmak üzere İslam dünyasının hemen hemen tüm liderleriyle temasa geçtiğini ve iyi dileklerini ilettiğini vurguladı.

EYLÜL'DE ABD ZİYARETİ

Yunan basın organı, son olarak Başkan Erdoğan'ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceğini hatırlattı ve Erdoğan'ın ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulacağını belirtti.

TÜM GÖZLER ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Liberal gazetesi de Vilnius'daki İsveç pazarlığının çetin geçeceğini öne sürerek Batı'da tüm gözlerin Erdoğan'a çevrildiğini vurguladı.

VİLNİUS zirvesinin Ankara'nın Batı ve Yunanistan ile olan ilişkilerini belirleyeceğini öne süren yazar, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in dün yaptığı 'Türkiye müttefikimiz olmalı' çağrısına dikkat çekti.

NATO, Avrupa Birliği ve Berlin hükümetinin AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden kurulması için bir yol aradığına dikkat çeken yazar, AB-Türkiye ilişkilerindeki yeni çerçevenin Yunan-Türk ilişkilerine yönelik beklenti oluşturduğunu belirtti.