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25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:24:00

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu aştı

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 16 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 16 milyon 20 bin 149'a ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 264 bin 689 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (2 milyon 348 bin 200), Hindistan (1 milyon 364 bin 475), Rusya (806 bin 720), Güney Afrika (421 bin 996), Meksika (378 bin 285), Peru (375 bin 961), Şili (341 bin 304), İspanya (319 bin 501), İngiltere (297 bin 914), İran (288 bin 839), Pakistan (271 bin 887), Suudi Arabistan (264 bin 973), İtalya (245 bin 590) ve Kolombiya (233 bin 541) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 224 bin 252'ye ulaştı.

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Bangladeş (221 bin 178), Almanya (206 bin 59), Fransa (180 bin 528), Arjantin (153 bin 520), Kanada (113 bin 206), Katar (109 bin 36) ve Irak (107 bin 573)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 644 bin 30 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 9 milyon 793 bin 882 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 5 milyon 582 bin 237 aktif vaka bulunuyor.

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