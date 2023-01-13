Dünya çapında rezillik: "Türkiye İsveç'i azarladı!"

Türkiye'den tepkiler yapan İsveç'teki rezalet dünya basınında da gündme oldu. Seçilmiş bir cumhurbaşkanına yönelik skandal eyleme ilişkin haberlerde, Kürt grubun Erdoğan maketini asmasının ardından 'Türkiye İsveç'i azarladı' başlığı atıldı.

The Guardian gazetesi skandalı okurlarına 'Türkiye Erdoğan kuklası için İsveç büyükelçisi çağırdı' ifadelerini kullandı. Haberde, "İsveç'in NATO'ya katılma hedefi konusundaki gerilimi alevlendiren bi gösteride Kürt grubun Stockholm'deki Türk Cumurbaşkanının kuklasını asmasının ardından İsveç büyükelçisi çağırıldı." denildi.

Haberde, İsveç dışişleri bakanı Tobias Billström,"Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanını Belediye Binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç." sözlerine yer verildi.

Reuters'ta yer alan bir haberde ise, Türkiye'nin İsveç büyükelçisinin çağırıldığına dikkat çekilirken "İsveç, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra başvurduğu NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını arıyor. Ankara, İsveç'in terörist olarak gördüğü, özellikle Kürt militanlar ve 2016'daki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu örgüte karşı daha net bir tavır alması gerektiğini söyledi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya merkezli Sputnik'te ise, "Türkiye, Stockholm'de Asılan Erdoğan kuklası İçin İsveç'i Azarladı" ifadeleri kullanıldı. "İsveç'in Türkiye'nin onayına bağlı olarak tıkanan NATO üyelik sürecini daha da tehlikeye atabilir." yorumunda bulunuldu.



AFP'nin haberini aktaran France 24'te ise "Türkiye, Kürt grubun tweet'i üzerine İsveç büyükelçisini çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

Skandal ile ilgili Euronews 'Türkiye'yi öfkelendirdi' yorumunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı;