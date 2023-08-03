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Kritik zirve dünyada böyle yankılandı: Putin yardım istedi
03 Ağustos 2023 Perşembe 10:27:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 10:27:00

Dünya basını kritik görüşmeyi böyle gördü: Putin, Erdoğan'dan yardım istedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede iki lider, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Kritik zirve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Katar merkezli Al Jazeera, Putin'in Afrika'ya tahıl ihraç etmek için Erdoğan'dan yardım istediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Girişimi'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişimi'nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

DÜNYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Kritik zirve dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Agence France-Presse (AFP), haberinde 'Erdoğan, Putin'i Ukrayna'daki gerilimi tırmandırmamaya çağırdı' başlığını kullanırken, "Erdoğan, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatlarının Karadeniz'den güvenli bir şekilde geçişine izin veren, artık çökmüş olan anlaşmada kilit bir oyuncuydu' dedi.

"PUTİN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ"

Katar merkezli Al Jazeera Putin'in Afrika'ya tahıl ihraç etmek için Erdoğan'dan yardım istediğini yazdı. Haberde 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın tahıllarını gıda kıtlığı yaşayan Afrika ülkelerine ihraç etmesine yardım etmesini istedi' ifadesine yer verildi.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını aktaran ABD merkezli CNBC son dönemde bunun Rus lider için ne kadar nadir bir hamle olduğunu hatırlattı ve ' Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarından aranan Putin, bu yıl yurt dışına resmi bir ziyarette bulunmadı' dedi.

Yunan Proto Thema gazetesi Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının gıda güvenliği açısından önemine vurgu yaptığını belirtti ve 'Putin Türkiye'yi ziyaret etmeyi kabul etti' dedi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile Karadeniz ihtilafında herhangi bir tırmanıştan kaçınma çağrısında bulundu' dedi.

Al Arabiya 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i gerilimi tırmandıracak adımlar atmamaya çağırdı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Ethnos 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde Karadeniz anlaşmasını yeniden tesis etmek için diplomatik alanda çalışmaya devam edeceğini söylerken, gerginlikten kaçınmasını istedi' dedi.

Berliner Zeitung Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğinin resmiyet kazandığını yazdı. Alman gazete 'Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden başlatma çabalarını şiddetle sürdüreceğini açıkça belirtti.

Wion 'Rusya, Erdoğan'dan Afrika'ya tahıl ihracatına yardım etmesini istedi' başlığını attı.

Bölgedeki gelişmeleri canlı bloğu üzerinden okurlarına aktaran Tagesschau 'Erdoğan, Putin'i toplantıya davet etti' başlığını attı.

The New Arab 'Erdoğan, Putin görüşmesinde tahıl anlaşmasının önemini vurguladı' dedi.

Hidustan Times 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için hayati önem taşıyan tesisleri vurmasının ardından Çarşamba günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e gerilimi daha fazla tırmandırmamaya çağırdı' dedi.

Putin'in Türkiye'ye geleceğini belirten Al Monitor 'Türk lider Erdoğan, Putin'i tahıl anlaşmasına geri getirmek için diplomasiye devam edeceğini söylüyor' dedi.

Çin merkezli Xinhua haberinde şu ifadelere yer verdi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova'nın çıkarları güvence altına alınırsa Karadeniz tahıl anlaşmasına geri döneceğini söyledi.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin Erdoğan görüşme
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