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29 Ekim 2020 Perşembe 15:17:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:51:00

Düldüllü hayvansever yollarda

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İstanbul'da yaşayan Sıla Yakamoz, 'Düldül' adını verdiği 1997 model eski minibüsü karavana dönüştürdü.

Dünyayı gezme hayalini önce ülkesini, yanında köpeği Siri ile gezerek yerine getirmeye çalışan Sıla Yakamoz, gittiği yerlerde yöresel ürünleri toplayıp satarak ve günlük işlerde çalışarak gelir elde ediyor.

Gittiği her şehirde sokak hayvanlarını besleyen 27 yaşındaki Yakamoz, "Bir mama firmasıyla kampanya başlattık. Düzenli mama bağışı alarak gittiğim her şehirde besleme yapmaya çalışıyorum. Elimde imkanlar büyüdükçe daha çok köpeğe ulaştım ve besleme yapmaya başladım" diye konuştu.

Etiketler : Sıla Yakamoz Siri Düldül mama bağışı karavan
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