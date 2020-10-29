Düldüllü hayvansever yollarda

Dünyayı gezme hayalini önce ülkesini, yanında köpeği Siri ile gezerek yerine getirmeye çalışan Sıla Yakamoz, gittiği yerlerde yöresel ürünleri toplayıp satarak ve günlük işlerde çalışarak gelir elde ediyor.

Gittiği her şehirde sokak hayvanlarını besleyen 27 yaşındaki Yakamoz, "Bir mama firmasıyla kampanya başlattık. Düzenli mama bağışı alarak gittiğim her şehirde besleme yapmaya çalışıyorum. Elimde imkanlar büyüdükçe daha çok köpeğe ulaştım ve besleme yapmaya başladım" diye konuştu.