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22 Temmuz 2022 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 13:52:00

Duhok saldırısının failini açıkladılar: PKK tarafından yapıldı

Kaynak: AA

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Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hamis Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi.

Irak Meclisindeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer, Duhok kentinde meydana gelen ve sivilleri hedef alan saldırının bir terör örgütü saldırısı olduğunu belirterek bu terör unsurlarının önüne geçilmesini istedi.

Irak Meclisinde en geniş Sünni milletvekili sayısına sahip olan Hançer sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda, Duhok olayında sinsi bir terör örgütü oyunu olduğunu ve saldırıyı bölgedeki terör mafyalarının yaptığını ifade etti.

Irak'ın Türkiye ile olan sınırında terör örgütü PKK ve bazı yerel silahlı milislerin desteğiyle bu elim olayın yapıldığını aktaran Hançer, hükümetinin tez vakit bunlara karşı ciddi adım atmasını talep etti.

Hançer, bu terör mafyalarının attıkları bu adımla ülke insanının canına kıyarak siyasi amaçlarına ulaşmak istediklerini aktardı.

Ülkenin egemenliğinin korunması için Iraklıların tamamının birleşerek bu teröristlere karşı koymasını isteyen Hançer, Irak hükümetinin bu terör unsurlarına karşı aciz durumda kalmasını esefle karşıladığını dile getirdi.

Hançer, Irak hükümeti ve güvenlik güçlerinin tüm sınırların terör unsurları ve mafyalarından arındırmasını gerektiğini vurguladı.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde çarşamba günü bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı. Açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilerek "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca Iraklı yetkililere, "terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında kalarak açıklamalar yapmama" çağrısında bulunulmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz, ihtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Tabii bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde de bunu yalanladık. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda da hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırmış olmamıştır."

Etiketler : Sünni es-Siyade Koalisyonu PKK Hamis Hançer Duhok kenti
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