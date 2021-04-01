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01 Nisan 2021 Perşembe 20:55:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 20:55:00

DSÖ'den Türkiye'nin sağlık sistemine övgü

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısının ikincisinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da davet edildiği toplantıda Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 78 ülkeye 35 milyon doz yeni tip koronavürüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini aktardı.

Ghebreyesus, "Ancak aşı eşitliği ve bulunabilirliği konusunda halen ciddi bir zorluk var." uyarısında bulundu.

27 Aralık'ta, elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslenerek, dünyanın 20 yoksul ülkesine ivedilikle 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlanması çağrısında bulunduğunu anımsatan Ghebreyesus, bu konuda henüz hiçbir ülkeden taahhüt almadıklarını vurguladı.

Ghebreyesus, halen umudunu yitirmediğini belirterek, "bazı liderlerin adım atacağını umduğunu" kaydetti.

Konuşmasında Türkiye'ye de övgüde bulunan Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'ya basın toplantısına katılımından dolayı Türkçe teşekkür etti.

Türkiye'nin yaptığı teklif üzerine DSÖ, 2021'i "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etmişti.

Etiketler : Cenevre Türkiye Sağlık Bakanı Koca DSÖ
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