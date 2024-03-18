Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor ve çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak
18 Mart 2024 Pazartesi 17:26:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 17:26:00
DSÖ'den Gazze açıklaması: 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor ve çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak
Detaylar geliyor...
- DSÖ'den Gazze açıklaması: 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak
- "Ankara fetret devrinden kurtulacak"
- Kandil uzlaşısı gözler önüne serildi! Kazandıktan sonra istifa edip geri dönecekler
- Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 450 adet sentetik ecza ile 1 tabanca ele geçirildi
- Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 can kaybı
- AK Parti MKYK Üyesi Tarhan: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı hükümsüzdür