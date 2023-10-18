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18 Ekim 2023 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 12:11:00

DSÖ'den Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığına teşekkür

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'ye sağlık alanında yapılacak yardımlardaki ortaklığı için Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Gazze'ye sağlık alanında yapılacak yardımlardaki ortaklığı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Kluge, "Bakan Koca'ya ve Türkiye Sağlık Bakanlığına bu kritik dönemdeki ortaklıkları için içten teşekkürlerimi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Kluge, DSÖ ve insani yardım ortaklarının, Gazze'ye güvenli erişimin hayati önem taşıdığı bu süreçte yardıma ihtiyaç duyan hastalara ve sağlık tesislerine gerekli tıbbi ve diğer yardım malzemelerini ulaştırmak için çalıştığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından DSÖ'nün en üst yöneticileri dahil birçok uluslararası muhatabıyla telefon diplomasisi gerçekleştirdiğini belirten Koca, insan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesinin yaptığı görüşmelerde temel nokta olduğunu vurgulamıştı.

Koca, "DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerde Dünya Sağlık Örgütünün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim." demişti.

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'nü teşekkür ediyor
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