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24 Ağustos 2021 Salı 00:42:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 00:44:00

Dronlar Türkiye'nin tanıtımı için uçacak

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İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Drone Festivali'nde, 12 profesyonel FPV Dron pilotu, Türkiye'nin 12 şehrinde tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri görüntüleyecek.

Türkiye Drone Festivali'nin tanıtım toplantısı Sarayburnu Limanı Le Vapeaur Magipue restoranda gerçekleştirildi.

"BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR PROJE"

Toplantıda konuşan İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, söz konusu projenin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu proje bizim için çok kıymetli bir proje. Geçen sene aslında bu projeyi planlamayı düşünmüştük ancak pandemi ve hepimizi muzdarip eden şartlardan mütevellit ancak bu dönemde yapmak nasip oldu" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ"

Özdemir, projenin Türkiye'nin turistik alanlarının tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade ederek "Bu projenin, bu dönemde gerçekleştiriliyor olması bizim açımızdan çok kıymetli. Zira Türkiye'nin tanıtımı, Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtım stratejilerine katkısı anlamında önemli bir yerde görüyoruz bu projeyi" diye konuştu.

28 Ağustos'ta sona erecek festivalde, dünyanın dört bir yanından profesyonel FPV Drone pilotları, Türkiye'nin önemli destinasyonlarını tanıtmak amacıyla birbiriyle yarışacak.

DRONLAR 12 ŞEHİRDE UÇACAK

Yarışmacı pilotlar, Antalya, Muğla, Van, İstanbul, Mardin, Hatay, Adıyaman, Nevşehir, Şanlıurfa, Denizli, Sivas ve İzmir olmak üzere 12 şehirde tarih, inanç, su ve sağlık kategorilerinde, Türkiye'nin zenginliklerini FPV Drone'larla görüntüleyecek.

Festival kapsamında, İngiltere'den Luke Bannister, ABD'den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, Fransa'dan Colas Feuillie , Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, İsviçre'den Ivan Surikov, İspanya'dan Sergi Hernandez Lopez, Türkiye'den Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak olmak üzere, dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV Drone pilotu, Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini en iyi açılardan ve en güzel perspektifle çekebilmek için yarışacak.

FPV Drone tarafından çekilen görüntüler, 20-25 Eylül'de "turkdronefest.com" sitesinde yayınlanacak. En iyi video, bu tarihler arasında yarışmanın internet sitesi üzerinden yapılacak halk oylamasıyla belirlenecek. Türkiye Drone Festivali'nin ödül töreni 30 Eylül'de düzenlenecek.

Etiketler : Türkiye Drone festivali İletişim Başkanlığı türkiye
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