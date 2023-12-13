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13 Aralık 2023 Çarşamba 06:51:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 06:51:00

Dram içinde dram

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Adana'da evini ve arsasını satan bir adam, eşini ve 1'i engelli 8 çocuğunu 2 sene önce terk ederek kayıplara karıştı.

Adana'da tarım işçisi 49 yaşındaki Yahya Kaya, 2 yıl önce ev ve arsasını sattı. Kaya daha sonra eşi ve biri engelli 8 çocuğunu terk edip kayıplara karıştı. Çocuklarıyla birlikte ortada kalan 44 yaşındaki Ayşe Kaya, eşinin satışını gerçekleştirdiği arsanın içindeki depoya sığındı.

Girişine tuğlaları üst üstte dizip kapı yaptı. Anne ve çocukları, elektriği dahi olmayan depoda zor şartlar altında hayata sıkı sıkıya tutunmaya çalışırken, çocuklar da adres kayıtları olmadığı için okula başlayamadı. Çaresiz kalan Ayşe Kaya ne yapacağını bilmiyor. (SONER KAN)

Etiketler : adana dram terk
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