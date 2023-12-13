Dram içinde dram

Adana'da tarım işçisi 49 yaşındaki Yahya Kaya, 2 yıl önce ev ve arsasını sattı. Kaya daha sonra eşi ve biri engelli 8 çocuğunu terk edip kayıplara karıştı. Çocuklarıyla birlikte ortada kalan 44 yaşındaki Ayşe Kaya, eşinin satışını gerçekleştirdiği arsanın içindeki depoya sığındı.

Girişine tuğlaları üst üstte dizip kapı yaptı. Anne ve çocukları, elektriği dahi olmayan depoda zor şartlar altında hayata sıkı sıkıya tutunmaya çalışırken, çocuklar da adres kayıtları olmadığı için okula başlayamadı. Çaresiz kalan Ayşe Kaya ne yapacağını bilmiyor. (SONER KAN)