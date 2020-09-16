Dosyası ayrılan 28 Çiftlik Bank sanığına beraat

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında sistemin kurucusu olan ve ‘tosuncuk' lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı ÇiftlikBank davasında yargılamanın niteliği dikkate alınarak 28 sanığın dosyası ayrılmıştı. Dosyası ayrılan sanıklar hakkında karar verildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, dosyası ayrılan 28 tutuksuz sanığın "Suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "Örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" ve "Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından dava açıldığı belirtildi.

28 SANIĞA BERAAT

Sanık savunmaları, müşteki beyanları, hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek sanıkların üzerine atılı suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı kaydedildi. Kararda, sanıklar hakkında “Suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "Örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" ve "Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından ayrı ayrı beraat verildiği vurgulandı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan mahkeme, 28 sanık hakkındaki dava dosyasının ayrılarak ayrı bir yargılama yapılmasına karar vermişti.