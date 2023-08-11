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11 Ağustos 2023 Cuma 07:15:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 07:15:00

Dostlarına 'ses' oldu

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Sokaklarda kağıt toplarken üniversiteyi kazanıp mekatronik mühendisi olan Musa, işitme engelli arkadaşları için bir yazılım geliştirdi. Yazı ve sesi işaret diline çeviren projesiyle Çin'de ödül de kazanan genç adam, 500 milyon işitme engellinin hayatını değiştirecek.

Sokaklarda kağıt toplarken üniversiteyi kazanıp mekatronik mühendisi olan Musa, işitme engelli arkadaşları için bir yazılım geliştirdi. Yazı ve sesi işaret diline çeviren projesiyle Çin'de ödül de kazanan genç adam, 500 milyon işitme engellinin hayatını değiştirecek.

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ VERDİLER

Adana'da yaşayan Göncü Musa Zeytun (30), sokakta hurda ve atık kağıt toplayıp ailesinin geçimini sağlarken üniversiteyi kazandı ve 'mekatronik mühendisi' oldu. Genç adam, işitme engelli arkadaşıyla iletişim kurmakta zorlanınca, yazı ve sesi işaret diline çeviren bir yazılım geliştirdi. 'Dostext' adlı projede Çin'de 'dünya üçüncülüğü' kazandı.

300 BİN DOLARLIK YATIRIM LAZIM

Göncü Musa Zeytun "Yazılımımız yerli, çözümümüz evrensel. 3 milyar dolarlık piyasa için 300 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Dünya genelinde yaklaşık 500 milyon işitme engellinin hayatını değiştirecek projeyi Türk gençleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirdi ve patentledi" dedi.

Göncü Musa Zeytun, 'Dostext' adını verdiği programla "Merhaba" ifadesini kullanan bir kişinin söylediği söz, işitme engelli bireye işaret dili; işitme engellinin de işaret diliyle anlattıkları karşı tarafa yazılı bir şekilde iletmeyi başardı.

SONER KAN

Etiketler : Mus Göncü Musa Zeytun Dostext
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