Dost ülkeye Türk imzası! ''Türkiye'nin ciddi yardımları oldu''

Dodik, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ADF'nin büyük bir organizasyon olduğunu belirten Dodik, "Önemli birçok ismi aynı yerde toplayan bir organizasyon oldu. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ev sahipliğinde, yaklaşık bir yıllık süreçte ilk kez bu kadar çok liderin bir yerde toplanması çok etkileyici bir durum." dedi.

Forumda küresel bir sorun haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik gelişimin de ele alındığını aktaran Dodik, "Türkiye ile ilişkilerimiz tamamen dostane bir şekilde, karşılıklı anlayış içerisinde gelişmekte." diye konuştu.

Dodik, Türkiye'nin, güçlü bir lider ve güçlü bir ekonomiye sahip güçlü bir ülke olarak, Bosna Hersek'te önemli projelere imza attığına dikkati çekerek "Bosna Hersek, hala ekonomisini ayağa kaldırmanın yollarını arıyor. Önce savaş, sonra 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz, şimdi de salgınla mücadele ediyoruz. Türkiye'nin bu konuda gözle görülür yardımları oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın mevcut olduğunun altını çizen Dodik, "Bu anlaşma, ticari işletmelere geniş bir fırsat yelpazesi sunuyor. Türkiye, Bosna Hersek'in serbest ticaret anlaşması imzaladığı ender ülkelerden biridir." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında, Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirilen Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne de değinen Dodik, "Her ne kadar salgın nedeniyle daha yavaş ilerlese de söz konusu proje hepimiz için umut vadediyor." diye konuştu.

Misafirperverliklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk halkına teşekkürlerini ileten Dodik, "Misafirperverliğin böylesine dünyanın başka yerlerinde rastlamak pek mümkün olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.