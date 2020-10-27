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27 Ekim 2020 Salı 18:28:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 18:28:00

Dört partiden Macron'a karşı ortak tezkere

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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un imzası ile Meclis Genel Kuruluna sunulan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin ve teşhir edilmesine ilişkin tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin imzaları ile kabul edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri sonrasında Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile boykot ettiği Fransa için bir hamle de TBMM’den geldi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un imzası ile Meclis Genel Kuruluna sunulan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin ve teşhir edilmesine ilişkin tezkere AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin imzaları ile kabul edildi.

Tezkerede, şu ifadeler yer aldı:

“Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli bahanelerle inançlar ve toplumlar arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler.

Ne yazık ki son dönemde bu türden hastalıklı bir söylem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un beyanlarında ve icraatlarında tezahür etmektedir. Mezkur zat, ifade hürriyetini desteklemek kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir.

Son günlerde Fransa'da yaşanan ve hepimizi, tüm insanlığı derinden üzen aşağılık terör eylemlerinin ve yine gerek Avrupa gerek dünya ölçeğinde tüm din, dil ve ırk mensuplarının yakın işbirliğini zorunlu kılan terörle mücadelenin söz konusu söylem ve icraatları haklı kılmayacağı açıktır. Dünya üzerinde milyarlarca mensubu bulunan bir dinin ve o dine inananların nefret söylemlerine ve ayrımcılığa maruz bırakılmasının doğuracağı sonuçlar, maalesef aşağılık terör eylemlerini planlayan ve icra eden kirli zihinlerin ulaşmak istediği sonuçlardan farklı olmayacaktır.

Üzerinde ciddiyetle durulması gereken husus; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk retoriğinin ırkçılık ve İslam karşıtlığına dönüşmesine yol açan zehirli iklimin tekil örnekler olmaktan çıkıp devlet başkanları ve bir kısım siyasetçiler aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık kazanmasıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed’e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel’in ve teşhir ediyor; Dünyanın sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz.”

Etiketler : meclis tbmm tezkere ortak tezkere macron fransa
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