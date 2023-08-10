Dönüşüm 3 adımla hızlanacak

Bakan Özhaseki, İstanbul için düşünülen 'Dönüşüm Yasası'nın detaylarını paylaştı: Kat maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile alınan dönüşüm kararı yüzde 50'ye kadar düşecek. İdari mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da düzenlediği 'Medya Buluşması'nda İstanbul için düşünülen "Özel Dönüşüm Yasası'nın ayrıntılarını paylaştı. "11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek tedbirleri alıp yasayı çıkarmak istiyoruz" diyen Özhaseki'nin verdiği bilgiye göre kat maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile alınan dönüşüm kararı yüzde 50'ye kadar düşecek. İdari mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek. Yasa için tüm belediyeleri davet ederek toplantı yaptıklarını anlatan Özhaseki İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamalarının icap ettiğine dikkati çekti.

4 AŞAMALI PLAN

İstanbul'daki 39 ilçe, Büyükşehir Belediyesi'ni ve AFAD'ı davet edip başladıkları toplantılara devam ettiklerini dile getiren Özhaseki "4 aşamalı planımız var" dedi. Özhaseki bunları şöyle sıraladı: "Birincisi zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. 39 ilçemizde 188 yerde kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Şu anda 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor. İkinci aşamada rezerv konut alanları belirledik. Bu alanlarda 350 bin konuta kadar yeni sağlam, güvenilir konutlar yapabileceğiz. Üçüncüsü de seçim öncesinde açıklanan asla bir seçim vaadi olmayan bir başka kampanyamız var o da 'Yarısı Bizden' kampanyası. Bakanlığımıza müracaat eden insan sayısı 1 milyon 20 bin. Ama yüzde 100 kendi içerisinde anlaşma sağlamış bina sayısı 14 bin civarında. 14 bin binanın da bağımsız birim olarak karşılığı 71 bin civarında. Dördüncü aşamada düşündüğümüz İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek tedbirleri alıp yasayı çıkarmak istiyoruz."

ÇOĞUNLUK ŞARTI DEĞİŞİYOR

Özhaseki, çıkarılması planlanan yasanın neleri kapsayacağına ilişkin ise eskiden bir binanın dönüşümü için yüzde 100 muvafakat gerektiğini, daha sonra bunun 3'te 2'ye kadar düşürüldüğünü fakat binada itiraz edenlerin bu işi tıkayıcı mahiyette çabaları olduğunu anlattı. "Elbette ki herkes kendi evi konusunda istediği gibi karar verebilir, saygı duymak lazım" diyen Özhaseki, şöyle devam etti: "Ama bazen de engelleyici mahiyette davranıp, mahkemelere gidip dava açmayı çok seven arada nadir de olsa vatandaşlarımız çıkıveriyor. Onların elinde dosyayla mahkeme kapılarında dolaştığı bir ortamda da kocaman bir binada onlarca kişi bekliyor. O yüzden bunları hızlandıracak mahiyette, belki de -şahsi kanaatim- yüzde 50 oranında bina içerisindeki sakinler 'Burada dönüşüm yapalım' diyorlarsa ona rıza göstereceğiz. Tasarıda yapılacak düzenlemelerle idari mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek."

TÜM BELEDİYELERİ ÇAĞIRDIK DÖNÜŞÜME HERKES KATKI VERSİN

Bakan Özhaseki, İstanbul'un depreme hazırlanmasında veya kentsel dönüşümde Bakanlık, belediye ve vatandaş olmak üzere 3 paydaş bulunduğunu, İstanbul ve Türkiye depreme hazırlanacaksa bir an önce hep birlikte bu işlerin üstesinden gelecek şekilde uğraşılması gerektiğini anlattı. Özhaseki, İstanbul'da dönüşümü hızlandıracak yasayla ilgili olarak "İstanbul'da 39 ilçe belediyemizi gerekse büyükşehir belediyemizi davet ederek toplantıya başladık. Bakanlığımız liderliğinde başlayan bu toplantılara İstanbul'umuzdan bütün belediyelerimizi davet ettik. Partisi önemli değil, 39 ilçemizde, büyük bir çoğunluğu geliyorlar, bir ikisi hariç. Büyükşehir de katılıyor. Orada istiyoruz ki İstanbul'da da bu işe gönül veren veya bu işe kafa yoran kim varsa gelsin, bir yol haritasını netleştirelim. Sonra da yasa çıkarıp bir an önce başlayalım."

YERİNDE DÖNÜŞÜME 200 BİN BAŞVURU

Bakan Özhaseki, yerinde dönüşümde tek konut için 500 bin lira hibe yardımında bulunacaklarını, 800 bin liraya kadar da yapım safhasında kredi vereceklerini bildirdi. İşyerleri için de yeni krediler ve hibeler başlattıklarını söyleyen Özhaseki, yerinde dönüşüme 162 bin müracaat yapıldığını, bina adına müracaat edenlerin olduğu düşünüldüğünde 200 bin kişinin devletin vereceği destekle evini yapmak istediğini söyledi.

KANAL İSTANBUL TAHLİYEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Özhaseki, "Kanal İstanbul ile Avrupa Yakası'nı bir ada haline getirmek olası bir depremde tahliye ve yardımı zora sokar mı?" sorusunu "Tam tersine daha da kolaylaştırır. Yeni bir su yolu açıyorsunuz. İstanbul'un rahatlatılması, yoğunluğun giderilmesi her halükarda tahliye için en önemli sebep" şeklinde cevapladı.

İBB TUZLA'DA SADECE 'YAP-SAT' YAPTI

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarında kar amacı gütmeden vatandaşlara yardımcı olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımız bazı sitelere 10 tane proje çiziyor. Beğenilmediğinde tekrar tekrar çiziyoruz" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında herhangi bir destek veya çalışma görmediklerini anlatan Yazıcı "Sadece 'yap-sat' şeklinde yeni konutlar yaptılar. Yani bir arsayı satın aldılar, o arsaya ev yapıp sattılar. Ekrem İmamoğlu'nun deprem ve dönüşüm konusundaki ifadelerinin sadece sözde kaldığını, deprem dönüşümü konusunda somut hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINI GÖRÜNCE GÜVEN OLUŞUYOR

Yazıcı, vatandaşlarca çok değerli olan evleri hakkında karar almanın zor olduğunu, görevlerinin ise can ve mal güvenliğini önde tutup insanları kentsel dönüşüme ikna etmek olduğunu dile getirdi. Yazıcı, "Bu süreçlerde bizzat görüşmeleri yapıyorum. Belediye başkanını görünce daha da güven oluşuyor" dedi.