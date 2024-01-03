VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanacak
Emekçiyi kovup HDPKK'lıları işe alan CHP'li belediyeye soruşturma!
İran'dan kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor
ABD, İsrail'e resti çekti: Kışkırtıcı ve sorumsuzca
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Japonya'da deprem 64 can aldı
03 Ocak 2024 Çarşamba 07:06:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 07:06:00

Donan Balık Gölü ziyaretçi bekliyor

ABONE OL

Ağrı'da yüzeyi buzla kaplanan Balık Gölü doğa tutkunlarını bekliyor.

Taşlıçay ilçesinin Sinek Yaylası yakınlarında bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğal güzellikleriyle yılın her dönemi ziyaretçileri ağırlıyor.

Yaz aylarında kamp ve piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, bugünlerde dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Çevresi karla kaplı göle gelen bazı vatandaşlar, buz üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

Buzla kaplı göl ve çevresindeki doğal güzellikler, dronla görüntülendi.

Etiketler : ağrı balıklı göl ziyaretçi
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX