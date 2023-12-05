VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Solunum sıkıntısı çeken bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti
ABD'li üst düzey yetkili istifa etti: Bunun parçası olamam
Milli Elektrikli Tren için tarih verildi!
Türkiye'den İsrail'e uyarı: Böyle bir girişimin bedeli ağır olur
Başkan Erdoğan Doha'dan ayrıldı
Fransa'dan Hamas kararı: Gazze sorumlusu Sinvar'ın mal varlıkları donduruldu
05 Aralık 2023 Salı 14:18:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 14:18:00

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yurdun doğu kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beklenen yağışların Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında da kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi, Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji sağanak uyarı
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX