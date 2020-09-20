  • BIST
    1111.96
  • Dolar
    7,5575
  • Euro
    8,9826
  • Altın
    473,9300
İstanbul
18 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar: Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır
Doğu Akdeniz'deki sondaj ambargosuna karşı yerlileşme hamlesi!
Hastalar yağmur gibi yağıyor, sağlık çalışanları yaprak gibi dökülüyor
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu
Prof. Dr. Pampal: Uyuyan dev uyandı! Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz
İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Hedeflerine ulaşmak için propaganda yapıyor
Muğla da sallandı, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım dili hiçbir zaman sonuç alamaz
Nazım Sangare resmen Fenerbahçe'de!
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
İşgalci İsrail askerleri 4 Filistinliyi yaraladı
Dengesini kaybederek düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Malatya'da korkutan deprem!
2 kişiyi öldüren zanlılar başka cinayetleri planlarken yakalandı
Sondajda ambargoya yerli önlem! Sondaj gemilerindeki yabancı personel sayısı 3'te 1'e düşürüldü
Ortalığı karıştıran iddia! Prens Selman ihanet anlaşmasını babasından gizlemiş!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Libya'dan duyuru: Kaldırdık
Türkiye'den çalınmıştı! Teslim alındı
Orta Doğu yeniden alevlendi: Yasa dışı silahlara el koyun!
ABD, İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe soktu, BM ülkelerini de tehdit etti
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan cami ve kiliseler yeniden açıldı
Eski belediye araçları alev alev yandı
Avustralya'daki virüsten ölenlerin sayısı 850'ye çıktı
20 Eylül 2020 Pazar 08:48:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 08:48:00

Doğu Akdeniz'deki sondaj ambargosuna yerli önlem! Sondaj gemilerindeki yabancı personel sayısı 3'te 1'e düşürüldü

ABONE OL

Türkiye'nin araştırma ve sondaj platformlarında çalışan yabancı personele yönelik Batı'nın baskı, tehdit ve yıldırma girişimlerine karşı araştırma gemilerindeki yabancı çalışan sayısı 3'te 1 oranına kadar düşürüldü.

Türkiye, sınırötesi terörle mücadelede karşı karşıya kaldığı savunma sanayii ambargolarının bir benzeriyle, Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması çalışmaları kapsamında da karşı karşıya. Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj faaliyetleri kapsamında ilk dönemde kiralamayı tercih eden Türkiye, geciktirme ve türlü bahanelerle kiralama yapılamayınca satın alma yoluna gitti. Türkiye bugün 2 araştırma, 3 sondaj gemisine sahip oldu. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından envantere dördüncü sondaj gemisini eklemek üzere alım çalışmaları da devam ediyor.

GİZLİ AMBARGOLARLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye, satın aldığı gemilerin bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarında da ambargolarla karşı karşıya. Fatih ve Yavuz platformlarının ardından Kanuni sondaj gemisi için ihtiyaç duyulan bazı malzemelerin tedarikinde zorluklarla karşılaşıldı. Son olarak gemiyi dengede tutan sistemler için alım yapılmak istenen Japon firma, sistemi Türkiye’ye satmaya yanaşmadı. Yaşanan gizli ambargolar sonucu platformların bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarında zorluklar yaşansa da alternatif ürünlerle bu sorunlar kolaylıkla aşıldı. Araştırma ve sondaj platformlarının ileri teknoloji parçaları konusunda da millileştirilme çalışmalarına ağırlık veriliyor.

PERSONELDE YERLİLEŞME

Bir diğer zorluk ise geminin yabancı personeli konusunda oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin araştırma ve sondaj platformlarında çalışan yabancı personele yönelik baskı, tehdit ve yıldırma girişimleri, bu konuda da yatırım yapılmasını beraberinde getirdi. Halen araştırma ve sondaj platformlarında görev yapmak üzere Türk personelin yetiştirilmesi faaliyetleri devam ediyor. Araştırma gemilerindeki yabancı personel sayısı üçte bir oranına kadar düşürüldü. TPAO ve MTA, Doğu Akdeniz’de yürütülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinin yanısıra gemi personelinin eğitimi ve yetiştirilmesine de büyük öncelik veriyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER