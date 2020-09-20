  • BIST
    1111.96
  • Dolar
    7,5575
  • Euro
    8,9826
  • Altın
    473,9300
İstanbul
18 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar: Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır
Doğu Akdeniz'deki sondaj ambargosuna karşı yerlileşme hamlesi!
Hastalar yağmur gibi yağıyor, sağlık çalışanları yaprak gibi dökülüyor
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu
Prof. Dr. Pampal: Uyuyan dev uyandı! Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz
İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Hedeflerine ulaşmak için propaganda yapıyor
Muğla da sallandı, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım dili hiçbir zaman sonuç alamaz
Nazım Sangare resmen Fenerbahçe'de!
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
İşgalci İsrail askerleri 4 Filistinliyi yaraladı
Dengesini kaybederek düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Malatya'da korkutan deprem!
2 kişiyi öldüren zanlılar başka cinayetleri planlarken yakalandı
Sondajda ambargoya yerli önlem! Sondaj gemilerindeki yabancı personel sayısı 3'te 1'e düşürüldü
Ortalığı karıştıran iddia! Prens Selman ihanet anlaşmasını babasından gizlemiş!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Libya'dan duyuru: Kaldırdık
Türkiye'den çalınmıştı! Teslim alındı
Orta Doğu yeniden alevlendi: Yasa dışı silahlara el koyun!
ABD, İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe soktu, BM ülkelerini de tehdit etti
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan cami ve kiliseler yeniden açıldı
Eski belediye araçları alev alev yandı
Avustralya'daki virüsten ölenlerin sayısı 850'ye çıktı
20 Eylül 2020 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 11:11:00

Doğu Akdeniz'deki sondaj ambargosuna karşı yerlileşme hamlesi: Yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi

ABONE OL

Türkiye, Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetleri kapsamında Batı'nın baskı tehdit ve ambargolarıyla karşı karşıya kalmaya başladı. Yabancı personele yönelik yapılan yıldırma girişimlerine karşı Türkiye, araştırma gemilerinde yerli önlemler almaya başladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları sonrası satın aldığı gemilerin bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarında ambargolarla karşı karşıya kaldı. Yabancı gemi personeli de Batılı ülkeler tarafından tehdit edilince, yerlileştirme politikasına gidilerek yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi.

MİLLİLEŞTİRME YOLUNA GİDİLİYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Fatih ve Yavuz platformlarının ardından Kanuni sondaj gemisi için ihtiyaç duyulan bazı malzemelerin tedarikinde zorluklarla karşılaşıldı. Son olarak gemiyi dengede tutan sistemler için alım yapılmak istenen Japon firma, sitemi Türkiye'ye satmakta zorluk çıkardığı için yaşanan sıkıntılar alternatif ürünlerle aşıldı. Bu konuda millileştirme yoluna gidilme kararı alındı

GEMİ PERSONELİNDE YERLİLEŞTİRME

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin araştırma ve sondaj platformlarında çalışan yabancı personele yönelik baskı, tehdit ve yıldırma girişimleri sonrası gemi çalışanında da yerli önlemler alındı. Halen araştırma ve sondaj platformlarında görev yapmak üzere Türk personelin yetiştirilmesi faaliyetleri devam ediyor.

YABANCI ÇALIŞAN SAYISI 3'TE 1'E İNDİRLDİ

Araştırma gemilerindeki yabancı personel sayısı üçte bir oranına kadar düşürüldü. TPAO ve MTA, Doğu Akdeniz’de yürütülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinin yanı sıra gemi personelinin eğitimi ve yetiştirilmesine de büyük öncelik veriyor.

(Yeni Şafak)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER