Doğu Akdeniz'de yeni Oruç Reis kararı: Navtex 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis gemisinde, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
Doğu Akdeniz'de ilgili bölgeye dair ilandadaha önce çalışmaların 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 11 gün uzatılmış oldu.
Daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürütülecek
Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
Her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmayı yapabiliyor
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
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