VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akdeniz tropikalleşiyor! Türkiye'de ilk kez görüldü
Çevre felaketine rekor ceza
Ülke geneli huzur uygulamasında 933 kişi yakalandı
5 terörist etkisiz hale getirildi
Doğal gaz bağlantı sorunu KDK ile çözüldü
Dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi oldu
Zarova Köprüsü bugün açılıyor
Eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
"Baykal'a anlattım, gözleri doldu"
"Uluslararası toplum, düzensiz göçmen krizinde sınıfta kaldı"
Google yeni özellikleri duyurdu
Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı
"Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil"
İstihbarat belgeleri ortaya çıkardı! Rusya, Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
'Yalan haber yaymaktan' soruşturulacak
Cherst fonu vergi kanununa aykırı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti
'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattında
Gözlerini alamadı
"Çok kıskancım!"
04 Aralık 2021 Cumartesi 11:58:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 11:59:00

Doğaya tonlarca zehir yaymıştı! Çevre felaketine rekor ceza

Kaynak: AA

ABONE OL

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde tonlarca bakır ve çinko atığını doğaya yayan maden işletmesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 milyon TL ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "çinko ve kurşun cevher zenginleştirme" alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden en üst sınır olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari ceza uygulandığı ve işletmenin faaliyetten men edildiği belirtildi.

Üç vardiyayla bölgedeki çalışmaların kesintisiz sürdüğü vurgulanan açıklamada, dere yatağının atıktan tamamen arındırılması işleminin birkaç gün içinde tamamlanacağı, ardından Bakanlığın "çevresel izleme ve iyileştirme" çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla atıklarla ilgili 11 bin 641 denetim yapıldığı, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari ceza uygulandığı ve 57 işletmenin faaliyetten men edildiği kaydedildi.

ŞİRKETE AİT ATIK BARAJI SEDDESİ ÇÖKMÜŞTÜ

Şebinkarahisar'da faaliyet gösteren cevher zenginleştirme işletmesine ait atık barajı seddesinin bir bölümü çökmüş, Bakanlığın koordinasyonunda bölgeye ekipler sevk edilerek işletmenin faaliyetleri durdurulmuştu.

Ekipler, ilk etapta dere yatağı üzerine "biriktirme seti" olarak bilinen 5 "tersip bendi" inşa etmiş, bu sayede atıkların derenin doğal akış suyuyla Kılıçkaya Barajı'na taşınmasına engel olmuştu.

Bunun yanında, dere yatağının paraleline 4 kilometre uzunluğunda derivasyon kanalı açan ekipler, yatağın yönünü değiştirerek temiz suyun atığa karışmadan baraja ulaşmasını sağlamıştı.

Ekipler, dere yatağındaki atıkların taşınması ve dere yatağına hapsedilen atığın temizlenmesi işlemine başlamıştı.

Etiketler : çevre kirliliği çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ceza
İki milyonluk anlaşma

İki milyonluk anlaşma
Arabesk albüm geliyor

Arabesk albüm geliyor
5 ayda ikinci ayrılık

5 ayda ikinci ayrılık
Tiyatronun yeni ikilisi

Tiyatronun yeni ikilisi
İki yıl beklediler

İki yıl beklediler
Sahnesini defileye çevirecek

Sahnesini defileye çevirecek
Ablasını takip ediyor

Ablasını takip ediyor
Yavaş yavaş eriyorum

Yavaş yavaş eriyorum
Hayali müzikal

Hayali müzikal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER