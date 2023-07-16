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'Doğal gaza yüzde 224 zam' iddiası yalanlandı: Yüzde 1 artış yaşanmıştır
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16 Temmuz 2023 Pazar 18:49:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 18:49:00

'Doğal gaza yüzde 224 zam' iddiası yalanlandı: Yüzde 1 artış yaşanmıştır

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan “Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığını, doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığını açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan geldi. Kurum, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddiasını yalanlayarak, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı aktarıldı.

Bu oranın sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e tekabül ettiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Öte yandan Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine yaklaşmıştır. 'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiası doğru değildir."

EPDK'DAN "DOĞAL GAZA ZAM" İDDİASINA YALANLAMA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair iddiaları yalanlayarak, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Doğal gaza yüzde 224 zam geldi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi doğal gaz
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