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16 Temmuz 2023 Pazar 18:49:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 18:49:00

'Doğal gaza yüzde 224 zam' iddiası yalanlandı: Yüzde 1 artış yapıldı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan “Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığını, doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığını açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan geldi. Kurum, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddiasını yalanlayarak, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı aktarıldı.

Bu oranın sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e tekabül ettiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Öte yandan Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine yaklaşmıştır. 'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiası doğru değildir."

EPDK'DAN "DOĞAL GAZA ZAM" İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz tarifelerine yönelik doğal gaza yüzde 224 oranında zam yapıldığı haberlerinin asılsız olduğu bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, doğal gazda standart metreküp başına 0,0747 liraya yükseltilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının KDV etkisiyle metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına geldiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda standart metreküp başına 0,023 lira olan ÖTV oranı 0,0747 liraya yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir."

Etiketler : Doğal gaza yüzde 224 zam geldi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi doğal gaz
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