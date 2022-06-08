Türkiye, PKK'nın 'Fırat'ın batısındaki tek varoluş noktası'nı yok edecek

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08 Haziran 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 11:30:00

Doç. Dr. Fahri Erenel TSK'nın olası sınır ötesi operasyonunu değerlendirdi: Münbiç PKK'nın Fırat'ın batısındaki tek varoluş noktası

Kaynak: TVNET

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Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, TVNET canlı yayınında, Türkiye'nin Suriye'de yer alan terör unsurlarına yönelik olası sınır ötesi operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Operasyonların iki kritik nokta üzerinden gerçekleşebileceğini vurgulayan Erenel, "Münbiç özellikle PKK-YPG'nin Fırat'ın batısındaki tek varoluş noktasıdır. Bu sebeple son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında yer terör unsurlarına yeni bir askeri harekat başlatılacağını duyurmuştu.

Açıklama sonrasında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da harekatın zorunluluğu vurgulanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör unsurlarına yönelik başlatacağı operasyonu TVNET'te değerlendiren Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Tel Rıfat ve Münbiç'in neden önemli olduğunu anlattı.

Erenel, "Münbiç özellikle PKK-YPG'nin Fırat'ın batısındaki tek varoluş noktasıdır. Bu sebeple son derece önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"MÜNBİÇ OLDUKÇA KRİTİK BİR NOKTA"

Erenel'in muhtemel bir operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Ana iki bölge üzerinde, Münbiç ve Tel Rıfat üzerinde yoğunlaşıyoruz. Tel Rıfat üzerinde Ruslar ile ağırlıklı olarak bir müzakere sonucunda, Lavrov ile de bu sınır görüşülecek. Burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Tel Rıfat, hem Halep'i kontrol eden İran kontrolündeki milislerin bulunduğu bölge. El Bab ve Afrin'e yönelik saldırıların çıkış noktası burası. Tel Rıfat konusunda Rusya ile bir mutabakat sağlandığını düşünüyorum.

Burada temel sorun Münbiç. Bu konuda Amerikalılarla bir anlaşmanın sağlandığını değerlendirmiyorum. Münbiç'in Suriye açısından oldukça kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum. Münbiç bölgesi, Arap nüfusun kuzeyinde de Türkmenlerin olduğu bir bölgeydi. Buraya ABD, PKK unsurlarını kasıtlı olarak yerleştirdi. İlk kez burada bir askeri yapılanmaya, Münbiç Meclisi gibi yapılanmalara gittiler. Burası ABD'nin kontrolündeydi, sonra bazı üsleri Rusya'ya bıraktılar. Yine ABD'nin Münbiç üzerinde PKK varlığı nedeniyle etkisi sürüyor. Münbiç özellikle PKK-YPG'nin Fırat'ın batısındaki tek varoluş noktasıdır. Bu sebeple son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD PKK Münbiç.
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