Diyeti ‘ihale' ile ödedi! Kamunun parası örgüte gitmiş

Adana'da hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen CHP'li Seyhan Belediyesi'nin HDP'li başkan yardımcısı Funda Buyruk hakkında hazırlanan iddianameye AKŞAM ulaştı. Terör örgütü 'PKK/KCK'nın 'Adana Yerel Yönetimler Sorumlusu' olduğu iddia edilen Buyruk'un, örgütün sözde 'değer aileleri'ni belediyede işe alırken, örgütün gençleri kırsala çekmek için kullandığı derneğe de kamu binasının tahsis edilmesini sağladığı öne sürüldü.

ÖRGÜT REFERANS OLMUŞTU

İddianamede, Buyruk'un, örgütün sözde 'değer ailesi' olarak kabul ettiği ve örgütle bağlantısı nedeniyle bir süre cezaevinde kalan Mehmet Hüsamettin Yürek adlı şahsın referansıyla belediyede 'başkan yardımcılığı' görevine getirildiğine dikkat çekildi. Buyruk'un da Yürek'e; belediye bünyesinde iş ve ihaleler verdiği öne sürüldü. "PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan 'Binevş Kültür ve Sanat Derneği' için Buyruk'un, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binasın üçüncü katının tahsis edilmesini sağladığı vurgulandı.

KÖMÜR OCAĞI PARASI ÖRGÜTE

Buyruk'un, örgütün sözde 'değer aile' olarak değerlendirdiği kişileri, belediyede işe alınmasını sağladığı belirtilen iddianamede; şüpheliler tarafından kömür ocağı olarak kullanılması amacıyla bir tarla ayarlandığı, ancak ocağı açmak için Seyhan Belediyesi'nden izin alınması gerektiği, Buyruk'un devreye girip, gerekli izinin alınmasını sağladığı belirtildi. Buradan gelen paranın örgüte aktarıldığı iddianamede yer aldı.

KIRSALA ELEMAN KAZANDIRDI

Binevş Kültür ve Sanat Derneği'ne yapılan tahsisin; örgüte müzahir gençliğin tespit edilerek, onları örgütün kırsal alanına kazandırmak olduğu vurgulanan iddianamede; Funda Buyruk'un da belediyedeki yetkisini kullanarak, kamu binasını derneğe tahsis ettiği vurgulandı.