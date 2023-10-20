Diyarbakır'dan yurtdışına açıldı

Diyarbakır'da yaşayan Zeynep Batal, kişiye özel tasarlayarak ürettiği çantaları yurt dışına gönderiyor. Aile Destek Merkezi'nce (ADEM) ev kadınlarının aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla açılan deri işleme ve dikimi kursuna 8 yıl önce katılan Batal, 2019'da kendi işletmesini kurdu. Batal, sosyal medya ve anlaşma yaptığı firma aracılığıyla sipariş üzerine hazırladığı çantaların satışını ABD, Almanya, Hollanda ve Arap ülkelerine gerçekleştiriyor.

